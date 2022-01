Beliebte Statue muss saniert werden : Beethoven-Denkmal schwebt über den Münsterplatz

Vorsichtig wurde das Beethoven-Denkmal auf einen Tieflader geladen. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Viele Passanten beobachteten am Mittwochvormittag auf dem Münsterplatz, wie die rund 3,2 Tonnen schwere Beethoven-Statue auf einen Tieflader verladen wurde. Die Experten mussten dabei ganz vorsichtig vorgehen.



Auf dem Münsterplatz ist es an diesem Mittwochvormittag um 10.43 Uhr rund um das Beethoven-Denkmal mucksmäuschenstill. Was man hört, ist lediglich das Klicken von Kameras. Journalisten und Passanten haben sich versammelt und blicken gespannt zu dem berühmtesten Sohn der Stadt. Seine Statue ist mit mehreren Tragegurten umschlungen, ein Spezialkran hat sie am Haken. Als sich das Beethoven-Denkmal ganz langsam in die Höhe bewegt, brandet Applaus auf. Die Gesichtszüge von Hermann Krause entspannen sich.

Abtransport wurde ein Jahr lang vorbereitet

Krause ist der Projektleiter im Städtischen Gebäudemanagement (SGB) und hat mehr als ein Jahr lang gemeinsam mit weiteren Spezialisten den Abtransport des Beethoven-Denkmals organisiert und geplant. Eine anspruchsvolle Aufgabe, schließlich handelt es sich bei der Statue, um die bekannteste und auch beliebteste der Bundesstadt.

Bei einer Begutachtung der Statue wurden im Herbst 2020 Korrosionsschäden festgestellt. Schmutz und Wasser können so ungehindert eindringen und auch für eine Korrosion im Inneren der hohlen Statue sorgen. Für Passanten sind die Schäden kaum sichtbar, sie müssen aber dringend behoben werden. Daher nun der Abtransport.

Jeder Gurt muss perfekt sitzen

Die vielen Gurte, die einem Hosenträger ähnelten, waren auch zwingend notwendig, wie Krause erklärte. „Wir müssen die Gewichtlast der Figur möglichst gleichmäßig hochheben, damit es keine Verformungen oder Beschädigungen gibt. Das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario für einen Denkmalpfleger“, so der Projektleiter. Daher haben die Vorbereitungen am Denkmal auch länger gedauert als gedacht. Jeder Gurt musste perfekt sitzen, durfte nicht verrutschten und durfte natürlich auch nicht zu viel Druck auf nur eine Stelle ausüben. Die denkmalgeschützte Figur wiegt rund 3,2 Tonnen, die Sockelverkleidung, das sogenannte Postament, rund 3,4 Tonnen. Insgesamt mussten die Spezialisten also rund 6,6 Tonnen Gewicht auf den bereitstehenden Tieflader verladen. Dieser wurde direkt vor dem Postamt geparkt, da auch dieser ein hohes Eigengewicht hat – schließlich befindet sich direkt unter dem Münsterplatz die Tiefgarage. Daher konnte der Spezialkran und auch der Aufleger nicht beliebig geparkt werden.

Firma aus Schleswig-Holstein mietet Werkstatt für Restauration an

Schwierig sei es gewesen, eine geeignete Firma für die Restaurierung zu finden. In Deutschland würde es nur wenige Firmen geben, die so etwas machen, erklärte der Projektleiter. Die Entscheidung fiel nach einer Ausschreibung auf ein Unternehmen aus Schleswig-Holstein. Die Firma Recovis sei darauf spezialisiert, Metallrestaurierungen durchzuführen, insbesondere von Bronze. Um den Transportweg für die kostbare Statue so kurz wie möglich zu halten, hat das Unternehmen eine Werkstatt im Rhein-Sieg-Kreis angemietet. Insgesamt, so Projektleiter Krause, würde die Restaurierung des Beethoven-Denkmals rund 60.000 Euro kosten – die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Land NRW unterstützen die Arbeiten mit je 15.000 Euro.

Betonsockel wird vor Ort instandgesetzt

Foto: Maximilian Mühlens 31 Bilder Beethoven-Statue auf dem Münsterplatz wird abgebaut

Der Betonsockel bleibt vor Ort und wird ebenfalls instandgesetzt. Auch die Beleuchtung wird erneuert. In der Werkstatt müssen sich die Restauratoren nun auf eine kleinteilige Arbeit gefasst machen: Mit Wattestäbchen, Schwämmen und Wasser wird die Oberfläche der Statue gereinigt werden. Eine absolut saubere Oberfläche ist dabei nicht das Ziel, vielmehr sollen Schmutzschichten entfernt und die Patina erhalten bleiben. Auch Taubenkot und Graffiti-Reste unter anderem an den Allegorie-Platten werden entfernt. Mit Skalpell und Glasfaserstift müssen gegebenenfalls Krusten ausgedünnt werden. SGB-Chef Lutz Leide zeigte sich nach dem Verladevorgang sehr zufrieden. „Es hat alles super geklappt – dank der Vorbereitung von Herrn Krause und seinem Team“, so Leide.

Beethoven-Statue verlässt bereits zum zweiten Mal seinen Standort

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Beethoven-Denkmal seinen angestammten Platz verlassen hat. In den Jahren 1963 bis 1965 wurde es zuletzt umfangreich restauriert, 1963 wurde die Statue daher abgebaut. Auch aus dieser Zeit müssen Reparaturstellen nachgebessert werden. Damit es vor Ort nun nicht ganz leer ist, wird es einen Sockelschutz mit Informationen und historischen Ansichten der Statue geben. Der Schutz wird eine drei Meter hohe Holzkiste bis zur Rückkehr des Beethoven-Denkmals verkleiden.

Beethoven-Denkmal Fauxpas bei der Enthüllung Das Beethoven-Denkmal wurde am 12. August 1845 zum Gedenken an Beethovens 75. Geburtstag auf dem Münsterplatz enthüllt. Für die Statue setzten sich viele Bonner Bürger ein, darunter auch Robert Schumann und Franz Liszt. Der Bildhauer und Professor an der Dresdner Kunstakademie Ernst Julius Hähnel übernahm die Gestaltung, ausgeführt wurde die Arbeit von Bildhauer und Erzgießer Jacob Daniel Burgschmiet. Enthüllt wurde das Denkmal damals in Anwesenheit von Königin Victoria und Prinz Albert, König Friedrich Wilhelm IV, Erzherzog Friedrich von Österreich und Alexander von Humboldt. Da die Herrschaften einen Ehrenplatz auf einem Balkon hinter der Statue hatten, stand diese mit dem Rücken zu ihnen – ein Fauxpas. mmv

Passantin singt „Freude, schöner Götterfunken“ zum Abschied