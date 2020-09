Ab Mittwoch ausgestellt : Beethoven-Haus zeigt neu erworbenes Skizzenblatt des Musikers

Bonn/Berlin Das Bonner Beethoven-Haus hat ein Skizzenblatt zum 4. Satz des Streichquartettes Es-Dur op. 127 von Ludwig van Beethoven (1770-1827) erworben. Ab Mittwoch wird die Skizze erstmals öffentlich ausgestellt.

Das teilte das Museum in Bonn am Dienstag mit. Die Skizze, die sich jahrzehntelang in Privatbesitz befunden hatte, wird in der sogenannten Schatzkammer in Beethovens Geburtshaus ausgestellt