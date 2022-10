21. Schaufensterwettbewerb der Bürger für Beethoven : Beethoven in Gold für Feinkost-Shop vom Fass

„Musik gilt neben der Liebe als universelle Sprache aller Menschen“, steht neben der Dekoration auf einer Tafel im Fenster des Shops vom Fass. Foto: Privat

Bonn Im Gobelinsaal des Alten Rathauses hat Oberbürgermeisterin Katja Dörner mit dem Vorsitzenden der Bürger für Beethoven, Stephan Eisel, und Projektleiter Frank Wittwer die Preise beim Schaufensterwettbewerb zum diesjährigen Beethovenfest verliehen: Den Beethoven in Gold erhielt das Fachgeschäft vom Fass an der Friedrichstraße, das sowohl die Jury überzeugte als auch den Leserpreis des Wochenblattes „Schaufenster“ gewann.

Die Gestaltung des Fensters setzte besonders überzeugend das Festival-Motto „Alle Menschen“ um. Der Beethoven in Silber ging an das Café Müller-Langhardt am Bonner Marktplatz. Hier überzeugte die Jury die Verbindung von Konditorei-Produkten als Gestaltungsmittel. Den Beethoven in Bronze teilen sich Juwelier Hild am Dreieck und Bücher Bartz in Beuel.

Erstmals teilgenommen hat an dem Wettbewerb in diesem Jahr auch eine Schule: 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 15 Jahren des Kunstkurses der August-Macke-Schule hatten sich mit dem bekanntesten Sohn der Stadt auseinandergesetzt und ein Potpourri von Beethoven-Porträts geschaffen. Dafür vergab die Jury einen Sonderpreis. Einen weiteren Sonderpreis „Lesespaß mit Beethoven“ erhielt die Kinder- und Jugendbuchhandlung „Der kleine Laden“ in der Innenstadt. Die Jury will mit diesen beiden Sonderpreisen das Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit besonders hervorheben.

Als weitere Sonderpreise wurde ein Filialisten-Preis an Maas Naturmode an der Bonngasse vergeben. Projektleiter Frank Wittwer wies darauf hin, dass es für Filialbetriebe keineswegs selbstverständlich sei, sich auf örtlicher Ebene zu engagieren. Der Sonderpreis „Zum ersten Mal dabei“ ging an den Godesberger Künstler Günter Herzing. Der Künstler hat zum Thema des Beethovenfestes in seinem Atelier-Schaufenster ausgestellt. Oberbürgermeisterin Katja Dörner würdigte das bürgerschaftliche Engagement der Bürger für Beethoven und der Bonner Geschäftsleute, besonders auch der Jugendlichen, die sich des Themas Beethoven angenommen haben.