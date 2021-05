Absender nutzt offenen Verteiler : Datenpanne beim Mailversand des Beethoven-Orchesters

Bonn Sie sollten Informationen über Konzertveranstaltungen erhalten. Stattdessen haben sie die Mail-Adressen von 99 anderen Musikliebhabern erhalten. Die Landesdatenschutzbeauftragte ist alarmiert.

Datenpanne beim Mailversand des Beethoven-Orchesters: Musikliebhaber sind am Donnerstag mit einer Mail über Konzertveranstaltungen informiert worden. Allerdings hat der jeweilige Empfänger nicht nur die eigene E-Mail-Adresse, sondern auch die von rund 99 anderen Empfängern in der Adresszeile erhalten. Die Stadt Bonn hat die Datenpanne bereits an die Landesdatenschutzbeauftragte gemeldet, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.