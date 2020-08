Beethovenhalle in Bonn : Sanierung kostet fast 100 Millionen Euro mehr als geplant

Baufortschritt in der Halle

Die Rohbauarbeiten sind in der Beethovenhalle weitgehend erledigt. Der Technikanbau an der Wachsbleiche ist komplett und auch die Restaurantküche fertig, wie Bauleiter Haval Kassem berichtet. Er gehört zur Leitwerk AG, die im Architektenauftrag seit einigen Monaten die Arbeiten vor Ort steuert. Über dem Studio, in dem ab 2024 das Beethoven Orchester proben soll, sei die Stahldachkonstruktion erfolgreich installiert, so Kassem. Die Tuffsteinfassade an der Süd-, Ost- und Nordseite seien fast abgeschlossen; danach folgt die Westseite. Am Kuppeldach über dem großen Saal werden noch Mängel beseitigt, Flachdächer zum Beispiel über dem Restaurant werden abgedichtet. bau