Fertigstellung bis 2024 gefährdet : Stadt Bonn warnt: Beethovenhalle könnte noch teurer werden

Bonn Es kommt wohl noch schlimmer, als bisher befürchtet: Sowohl die Inbetriebnahme 2024 als auch die Kostengrenze von 166 Millionen Euro wackeln. Oberbürgermeisterin Dörner schaltet sich in das Krisen-Projekt ein.

D ie Modernisierung der Beethovenhalle gerät immer stärker ins Trudeln. Selbst der massiv verschobene Fertigstellungstermin im Jahr 2024 wackelt jetzt, wie Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Donnerstag in einer Pressemitteilung verkünden ließ. „Die Fertigstellung im Rahmen der bisherigen Kosten- und Terminziele ist nach aktuellen Erkenntnissen unter Beibehaltung der aktuellen Rahmenbedingungen gefährdet“, heißt es darin. Im Klartext: Auch die bisherige Kostenobergrenze von schlimmstenfalls 166 Millionen Euro droht, noch weiter überschritten zu werden. Ursprünglich sollte die Sanierung und Erweiterung der denkmalgeschützten Halle 61 Millionen Euro kosten und bis 2019 abgeschlossen sein.

SGB-Betriebsleiter Lutz Leide erarbeite jetzt einen Vorschlag für das weitere Vorgehen. Eine Vorlage dazu könnte er in der nächsten Sitzung des Projektbeirats Beethovenhalle am 21. April einbringen. Oberbürgermeisterin Dörner will laut Presseamt „mit externer Unterstützung die Erarbeitung der Lösungsvorschläge intensiv begleiten“. Für das Sanierungsprojekt sind allerdings bereits externe Beratungsunternehmen beauftragt worden. Bei Drees & Sommer etwa liegt von Anfang an die Projektsteuerung.