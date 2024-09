Endspurt auf der Baustelle Lampenschirme für Beethovenhalle in Bonn werden extra gegossen

Bonn · Alles soll aussehen wie vor 70 Jahren: Die Leuchten in den öffentlichen Bereichen der Beethovenhalle in Bonn sind deswegen Sonderanfertigungen. Der Projektleiter ist zuversichtlich, dass die Baustelle in drei Monaten beendet werden kann.

26.09.2024 , 05:00 Uhr

Auch hier im Foyer sollen die Leuchten im Originaldesign montiert werden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn