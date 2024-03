Beethovenhalle in Bonn Wie der Streit zwischen Architekten und Stadt gelöst werden könnte

Die Probleme in der Beethovenhalle sind heftiger als die letzten Erfolgsmeldungen der Projektleitung vermuten ließen. Das Architektenbüro Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) aus Berlin hat schon im Januar auf einer Krisensitzung gedroht, die Arbeit einzustellen, falls die Stadt den NSA-Honorarforderungen nicht nachkommt. Auch die Bauleitung vor Ort, ein Subunternehmen der Architekten, kündigte wegen ausstehender Zahlungen an, ab 1. März nicht mehr zu erscheinen. Nach Stadtangaben war die Bauleitung aber zumindest am Freitag noch aktiv.