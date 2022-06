Streit um Sanierung : Temporärer Baustopp bei Beethovenhalle nicht ausgeschlossen

Die Kosten für die Sanierung und Modernisierung der Beethovenhalle liegen inzwischen bei rund 195 Millionen Euro. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Knatsch um die Sanierung der Beethovenhalle im Stadtrat: Weil die SPD sich bei einem Dringlichkeitsantrag der CDU enthalten hat, wurde dieser somit beschlossen. Damit könnte es zu einem temporären Baustopp bei der Halle kommen.

Überraschung zur späten Stunde im Ratssaal: Weil die SPD-Fraktion sich bei der Abstimmung über einen Dringlichkeitsantrag der CDU zur Beethovenhalle in der Ratssitzung am Donnerstagabend enthielt, kam somit eine Mehrheit für den CDU-Antrag zustande. Bei den Sanierungsarbeiten der Halle kann es nun möglicherweise zu einem vorübergehenden Baustopp kommen. Auslöser für den Dringlichkeitsantrag war die jüngste Nachricht über eine erneute millionenschwere Kostensteigerung.

Die Gesamtprognose des einst mit etwa 60 Millionen Euro kalkulierten Sanierungsprojekts (mit einem Schwankungspotenzial von 20 Prozent nach unten oder oben) liegt demnach aktuell bei rund 195 Millionen Euro. Weitere Steigerungen sind mehr als wahrscheinlich, da viele gravierende Probleme, die das Vorhaben seit langem begleiten, bisher nicht gelöst werden konnten – etwa unvollständige und mangelhafte Planungen. Doch nicht nur die Kosten, sondern auch die Zeitpläne sind gewaltig aus dem Ruder gelaufen. War das Städtische Gebäudemanagement noch im Fe­bruar von einem Ende der Arbeiten Ende 2024 ausgegangen, so ist laut einer Vorlage für die nichtöffentliche Sitzung des Rates, der dazu in der Fortsetzung der Sitzung von Donnerstag an diesem Montagabend beraten wird, von April 2025 die Rede. Allerdings, so heißt es in der Vorlage, ist auch dieser Termin nicht sicher.

CDU wollte mit Antrag die Reißleine ziehen

Für die CDU, die das Sanierungsprojekt im April 2016 mit Stimmen der Grünen und FDP gegen die Stimmen von SPD, den Bürger Bund Bonn (BBB) und den damals im Rat sitzenden Piraten auf den Weg gebracht hatte, wollte mit ihrem Antrag die Reißleine ziehen, wie Ratsfraktionschef Gudio Déus erklärte. „Ein weiter so wird es mit der CDU nicht mehr geben.“ Ab sofort werde die CDU weiteren Nachträgen zur Beethovenhalle nicht mehr zustimmen, bis die Verwaltung ein tragfähiges Konzept auf den Tisch lege, aus dem sich konkret ergebe, wie es weitergehen solle und wie sich die Kosten entwickelten.

Déus: „Wir fordern, dass die Verwaltung Alternativszenarien zur Fertigstellung der Beethovenhalle vorlegt, eine Gegenüberstellung zum Weiterbau bei baubegleitenden Planungen oder ein temporärer Baustopp und Weiterbau erst nach Beendigung der Planungen vornimmt und darlegt, mit welchen Vertragspartnern das Ziel der Fertigstellung bestmöglich erreicht werden kann.“

Bisher hatte die CDU den Vorlagen zur Beethovenhalle stets zugestimmt und damit als Oppositionspartei die Mehrheiten gesichert. Denn die SPD als Partner der Ratskoalition mit Grünen, Volt und Linken war sich bisher stets ihrer Linie treu geblieben und hat in der Regel Vorlagen zur Beethovenhalle abgelehnt. Vor einigen Jahren, als die die Kosten bereits längst davon galoppiert waren, hatte die SPD sogar selbst den Baustopp gefordert, um möglicherweise die Pläne ändern zu können.

Jetzt erklärte Fraktionschefin Angelika Esch ebenfalls, ein „Weiter so“ in Sachen Beethovenhalle könne es nicht geben. „Voraussetzung für eine Unterstützung der SPD-Fraktion ist unsere Forderung, dass ein Konzept vorliegt, wie die Beethovenhalle möglichst kostengünstig – sofern man das überhaupt noch sagen kann – fertiggestellt werden kann.“ Das habe der Projektbeirat bereits dem SGB aufgegeben, das nun liefern müsse. „Nur dann kann der Rat verantwortungsbewusst darüber entscheiden, wie die Beethovenhalle fertiggestellt werden soll“, so Esch. Der CDU wirft sie allerdings vor, sich als einstige Treiberin für eine aufwendige Sanierungsvariante nun aus der Verantwortung ziehen zu wollen.

Grüne: „nachgeordnetes Wahlkampfgetöse“

Für Grünen-Ratsfraktionschefin Annette Standop hat die Verwaltung dieses Konzept als Vorlage für die nichtöffentliche Sitzung bereits vorgelegt. Das Verhalten der CDU werte sie als „nachgeordnetes Wahlkampfgetöse“, sagte sie. Das Konzept sei sogar in der jüngsten Sitzung des Projektbeirates Beethovenhalle von allen Bündnispartnern und auch der FDP einvernehmlich empfohlen worden, mit dem Ziel, mit den bisherigen Planern und Partnern weiterzuarbeiten, die finanziellen Streitigkeiten beizulegen und einen gemeinsamen Zeitplan zur Fertigstellung des Projekts vorzulegen. Sie gehe davon aus, dass die Ratsmehrheit dieser Empfehlung in der Ratssitzung am Montag folgen werde und es zu keinem temporären Baustopp bei der Beethovenhalle kommen werde. Standop: „Wir führen intensive Gespräche in der Koalition darüber, wie wir gemeinsam weiter vorgehen werden.“

Déus dagegen sieht in der aktuellen Vorlage kein tragfähiges Konzept. Das sei die Stadtspitze bisher schuldig geblieben. Schwierig sei die Lage nicht zuletzt auch wegen der Abberufung des SGB-Chefs, ohne dass man wisse, wie es mit dem SGB weitergehen solle. Er betonte, die CDU wolle aber auf keinen Fall, dass die Beethovenhalle eine Bauruine werde.