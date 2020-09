Kostenpflichtiger Inhalt: Bonner Stadtbild : Beethovenmusik erschallt in der Pop-Unterführung

Frisch gestrichen und dazu Musik von Beethoven: Blick in die Unterführung an der Poppelsdorfer Allee. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Jahrelang haben sich Passanten über die Zustände in der Fußgängerunterführung zwischen Poppelsdorfer Allee und Kaiserbrunnen beschwert, die mehr und mehr von Mitgliedern der Alkohol- und Drogenszene bevölkert wurde. Jetzt hat die Stadt Bonn teils ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um den Zustand zu verbessern.

Alles neu macht der Mai: In diesem Fall ist es zwar schon September, aber trotzdem erscheint die Poppelsdorfer Unterführung am Kaiserbrunnen plötzlich im neuen Licht. Eine zuvor beschmierte Wand ist neu gestrichen, und aus Lautsprechern ertönt Beethoven-Musik.

Monika Lunge kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. 20 Jahre lang hatte die 67-Jährige dort einen Blumenstand. Oft hat sie sich über den schlechten und verschmutzten Zustand der Unterführung öffentlich beschwert, die durch die Bebauung des Bonner Lochs mehr und mehr zum Treffpunkt der Alkohol- und Drogenszene wurde. „Da ist nie wirklich was passiert“, sagt die Floristin, die im vorigen Jahr ihren Stand aufgegeben hat und jetzt im Rewe in Beuel-Pützchen den Blumenshop führt. Lunge erinnert sich, dass eigentlich schon voriges Jahr eine Rundumerneuerung der Unterführung vorgesehen gewesen sei. „Das sollte zum Beethoven-Jubiläum alles schön aussehen“, sagt sie.

Genau das sei das Ziel, erklärt Oberbürgermeister Ashok Sridharan, vom GA auf die Verschönerungsaktion angesprochen. Und nicht nur in der Unterführung, auch an anderen Orten in Bonn wolle die Stadt Beethoven deutlich sichtbarer und hörbarer machen, so der OB.

An der Unterführung hat sich nicht nur optisch etwas geändert – wie zu erfahren war, soll die Wand auch noch mit Beethoven-Motiven geschmückt werden –, sondern auch das Umfeld hat einige Änderungen erfahren. So steht seit neuestem ein öffentliches Urinal auf der Wiese neben der Unterführung, um dem Wildpinkeln in dieser Ecke ein Ende zu bereiten. „Wir wollen auch einen Unterstand errichten, um den Obdachlosen dort eine Aufenthaltsmöglichkeit zu geben“, berichtet Sridharan. Denn immer wieder gibt es Beschwerden von Passanten, wenn sich sehr viele Obdachlose in der Unterführung aufhalten, dort Alkohol trinken und Drogen konsumieren, und es nicht selten zu Handgreiflichkeiten untereinander kommt. Manche bezeichnen die Unterführung auch als Angstraum. Blumenverkäuferin Lunge erinnert sich an einen Streit, bei dem ein Mann in ihren Blumenstand gefallen war und viele Sträuße hinüber waren.

Besonders erfreut zeigt sich Henriette Reinsberg über die Veränderungen in der Pop-Unterführung. „Dafür kämpfe ich ja schon sehr lange“, sagt die scheidende CDU-Stadtverordnete aus der Südstadt. Sie habe schon sehr viel positive Resonanz von Südstadt-Bewohnern auf die Veränderungen bekommen. Insgesamt sei es rund um die Unterführung auch deutlich ruhiger geworden, hat sie beobachtet. „Das liegt sicher auch an der inzwischen doch stärkeren Präsenz der Ordnungskräfte“, sagt sie.