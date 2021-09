GA-Telefonaktion : Begleiterscheinungen des Alters

Bonn Experten der GA-Telefonaktion zur bundesweiten „Woche der Demenz“ erläutern, bei welchen Anzeichen der Arzt konsultiert werden sollte. Ab und zu etwas zu vergessen, ist normal. Wenn ein Angehöriger aber den bekannten Nachhauseweg nicht mehr findet, ist das ein Alarmsignal.

Schon heute leben in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz, Tendenz steigend. Der Großteil von ihnen ist von der sogenannten Alzheimer-Demenz betroffen. Bei einer GA-Telefonaktion zum Auftakt der bundesweiten „Woche der Demenz“ hatten GA-Leser jetzt Gelegenheit, sich mit ihren Fragen zum Thema Alzheimer-Demenz direkt an vier Expertinnen und Experten zu wenden: Prof. Dr. Michael Heneka und Prof. Dr. Anja Schneider, Forschungsgruppenleiter am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und Direktoren der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum Bonn (UKB), Prof. Dr. Klaus Fließbach, Wissenschaftler am DZNE und Leiter der Gedächtnisambulanz am UKB, Dr. Annika Spottke, Koordinatorin der klinischen Forschung am DZNE und Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Neurologie des UKB.