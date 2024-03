Mentale Hygiene oder verstaubte Praxis? Halten junge Studentinnen in Bonn die Beichte für zeitgemäß?

Für die 24-jährige Julia Machwitz ist die Beichte weiterhin zeitgemäß, da sie gut in moderne Dynamiken hineinpasse. Man lebe ohnehin in einer Zeit, in der man sich viel mit der mentalen Hygiene beschäftige „und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze damit irgendwie umzugehen und für sich irgendwie einen Weg zu finden, sich mit dem eigenen Gewissen und so zu beschäftigen“, sagt Machwitz. Sie persönlich praktiziere die Beichte dabei mal traditionell im Beichtstuhl, aber auch im ganz gewöhnlichen Gesprächsumfeld mit ihrem Beichtvater. „Weil es eine Dimension in mein Leben reinbringt, in der ich selber auch mal von mir als Maßstab weggehen kann, und auch anschauen kann, was ich eigentlich nicht so gut gemacht habe“, erzählt sie. Für sie gebe es hierdurch eine Gelegenheit, um aus dem Glauben heraus ihre Verfehlungen durch Gott verwandeln zu lassen, „indem ich das quasi wirklich auf eine sehr intime Art und Weise vor ihn bringe“, so die Studentin.