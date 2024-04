Öffentlicher Nahverkehr in Bonn Beim barrierefreien Ausbau von Haltestellen hinkt Bonn hinterher

Bonn · Vor fünf Jahren wandte sich Jens Peters mit einem Bürgerantrag an die Politik und forderte die Barrierefreiheit am Rosental in Bonn. Mittlerweile ist er selbst auf den Rollstuhl angewiesen. Ein Landesgesetz schreibt den Umbau bis 2022 vor.

14.04.2024 , 11:00 Uhr

Die Haltestelle Rosental ist in Fahrtrichtung Auerberg noch nicht barrierefrei ausgebaut: Jens Peters, Brigitta Poppe-Reiners (M.) und Karin Langer (r.). Foto: Meike Böschemeyer

Von Philipp Königs Redakteur Bonn