Kommentar zur Verkehrswende in Bonn Beim Bonner Verkehr alle Teilnehmer im Blick behalten

Mal abgesehen davon, dass es schönere Orte zum Verweilen gibt als dunkle Tiefgaragen: Wer so lange braucht, um einen Weg von ein paar hundert Metern zurückzulegen, kommt im Zweifel kein zweites Mal. Ein solcher Zustand ist auf Dauer handelsschädlich (für die Bonner Innenstadt zumindest). Frustriert dürfte zudem ausgerechnet die Klientel sein, die ja eigentlich von den Verkehrswende-Maßnahmen profitieren soll. Bei den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs summieren sich die Verspätungen, weil Dutzende Linien eben genau im gleichen Stau stehen – entweder auf den Straßen Am Hof und Am Neutor oder in der Maximilian- und Rabinstraße.