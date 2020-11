Bebauung am Bonner Melbbad : Beim Bürgerentscheid zeichnet sich ein eindeutiges Bild ab

Bonn Beim Bürgerentscheid zur Frage, ob am Melbbad Förderwohnungen entstehen sollen, zeichnet sich früh ab, dass die Bürger das Wohnbauprojekt ablehnen. 25.000 von mehr als 97.000 Stimmen sind ausgezählt. Knapp 76 Prozent stimmten demnach mit Ja, also gegen eine Bebauung.

Die ersten Ergebnisse des Bürgerentscheids liegen mittlerweile vor: Demnach zeichnet sich ein recht eindeutiges Bild gegen eine Bebauung am Rande des Melbbads ab. Nach 25 von insgesamt 51 zu erwartenden Ergebnissen haben knapp 76 Prozent der Wähler die Frage „Soll das Melbbad in seiner jetzigen Form ohne eine Wohnbebauung erhalten bleiben?“ mit Ja beantwortet. 24 Prozent stimmten mit Nein. 25.000 von mehr als 97.000 abgegebenen Abstimmungsbriefen waren bis 12 Uhr ausgezählt. Dazu zählen Wahlbezirke in Bonn-Zentrum, Plittersdorf, Schwarzrheindorf, Beuel-Süd, Küdinghoven und Duisdorf. Die klare Tendenz zeichnet sich in all diesen Orten ab.