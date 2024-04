Neubau an der Josefshöhe Beim Sport- und Begegnungszentrum geht es nicht vorwärts

Licht und Schatten: So blickt der Auerberger Ortsausschuss vor der nächsten Bürgerversammlung am Donnerstag auf die Entwicklung des Ortsteils in den vergangenen Jahren. In der vergangenen Woche hatte die Stadt interessierte Bürger in die „Auerberger Mitte“ eingeladen, um deren Wünsche und Anregungen zu den Plänen eines Naherholungsgebietes zwischen Auerberg/Graurheindorf und Bornheim-Hersel beziehungsweise dem Rhein und der B 9 anzuhören. Das Projekt firmiert derzeit unter dem Namen „Rheingärten“ (früher „Rheinaue Nord“).