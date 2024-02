Totenmesse und Beisetzung Persönliche Worte und Musik beim Abschied von Stadtdechant Wolfgang Picken

Stadtdechant Wolfgang Picken ist im Alter von 56 Jahren an einer aggressiven Krebserkrankung gestorben. „Für die meisten von uns kam sein Tod völlig unerwartet“, sagte Christian Jasper, Münsterkaplan und Stadtjugendseelsorger. „Zu seinem letzten Willen zählt, dass wir heute hier in der von ihm so sehr geschätzten Basilika zusammenkommen sollten, um in österlicher Hoffnung die Eucharistie zu feiern.“ In der Gemeinde sei in den vergangenen Tagen große Betroffenheit zu spüren gewesen, zugleich aber große Verbundenheit und großes ehrenamtliches Engagement, so Jasper.