Totenmesse im Bonner Münster Stadtdekanat gibt Details zur Beisetzung von Wolfgang Picken bekannt

Das Stadtdekanat gab am Mittwoch bekannt, dass die Türen des Bonner Münsters am Samstag um 8.30 Uhr für die Gemeinde geöffnet werden. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki leitet die Exequien um 10 Uhr. Picken wird anschließend in der Gruft der Münsterpfarrer im Kreuzgang beigesetzt. Familie und Freunde, Geistliche und Mitarbeiter werden zuerst ans Grab treten. Von den Trauernden können zunächst nur so viele folgen, wie es der begrenzte Platz im Kreuzgang zulässt. „Nach der Beisetzung wird der Kreuzgang für alle geöffnet bleiben“, kündigte Münster-Pressesprecher Stefan Schultz an.