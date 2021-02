Jens Juszczak : Bekannter Bonner Medizintourismus-Experte gestorben

Jens Juszczak war seit 1999 an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg beschäftigt. Er betreute den Forschungsbereich Medizintourismus. Foto: Privat

Bonn Jens Juszczak war als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein gefragter Fachmann zum Thema Medizintourismus. Ende des vergangenen Jahres ist er gestorben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Mehr als 100.000 ausländische Patienten werden in normalen Jahren an deutschen Kliniken behandelt. Das galt zumindest vor dem Ausbruch des Coronavirus. Seitdem sind die Zahlen – etwa am Uniklinikum Bonn (siehe Infobox) – zurückgegangen. Der Medizintourismus ist ein Milliardengeschäft, das zu einem wesentlichen Teil auch in Bonn abgewickelt wird. Die Bundesstadt als UN-Standort garantiert mannigfaltige Beziehungen in die ganze Welt. Deutlich weniger bekannt ist die Tatsache, dass die Region auch in der Forschung zum Thema Medizintourismus ganz vorne mitspielt: An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg beriet und forschte mit Jens Juszczak seit 1999 der führende Experte zu diesem Thema. Ende des vergangenen Jahres ist er im Alter von nur 50 Jahren überraschend gestorben.

Juszczaks in Deutschland einzigartige Forschung und das daraus resultierende Know-how ließen den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule schnell zu einem gefragten Ansprechpartner für Politik, Gesundheitswesen und Medien werden. Nicht zuletzt wurde der Wissenschaftler aber in der Fachwelt auch deshalb bekannt, weil er seine Augen vor den negativen Auswirkungen nicht verschloss: So bemängelte er insbesondere, dass der Gesetzgeber nicht für klare Regeln sorge. In vielen anderen Ländern gebe es spezielle Medizintourismus-Gesetze, die die notwendige Transparenz herstellen könnten. Etwas Vergleichbares fehle hierzulande komplett. Folglich seien Tür und Tor für Missbrauch geöffnet: So hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart kurz vor Weihnachten Anklage gegen fünf Männer und eine Frau erhoben, die im Rahmen der Vermittlung und Betreuung arabischer Patienten an der Universitätsklinik der Landeshauptstadt möglicherweise Rechnungen fingiert und unzulässige Provisionen kassiert haben sollen.

Patienten am UKB Zahl der Patienten aus dem Ausland geht zurück Die Zahl der stationären Patienten aus dem Nicht-EU Ausland ist am Uniklinikum Bonn (UKB) seit 2012 von etwa 200 auf maximal 1000 pro Jahr gestiegen, erklärt Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des Universitätsklinikums. „Aktuell sind die Zahlen wegen der Corona-bedingten Reiserestriktionen wieder auf zirka 400 gefallen.“ Die meisten dieser Patienten kommen laut Holzgreve aus arabischen oder russischsprachigen Ländern. Anfragen erhalte das UKB über die Botschaften oder Konsulate und gelegentlich von den Patienten selbst. „Nach dem von allen für diesen Sommer erhofften Abflachen der Pandemie könnte auch die Zahl der ausländischen Patienten wieder zunehmen, aber das ist schwer vorherzusagen. Wir sind am UKB flexibel und können in alle Richtungen schnell reagieren“, so Holzgreve.

Medizintourismus darf keine zusätzlichen Gewinne abwerfen

Denn, wenn man sich an Recht und Gesetz halte, so Juszczak bedeute der Medizintourismus eigentlich keine zusätzlichen Gewinne für die Krankenhäuser: Die Gebührenordnung für Ärzte untersagt es nämlich, die Behandlung ausländischer Patienten höher abzurechnen als von deutschen Bürgern. Tue man das allerdings dennoch, so sei das Risiko aufzufliegen relativ gering. Ähnlich verhält es sich wohl auch mit den Vermittlungsleistungen: Nicht jede Hochschule habe die Kapazitäten für ein professionell organisiertes sogenanntes International Office, um mit geeignetem Personal illegalen Handlungen entgegenzuwirken. Sogenannte Patientendienstleister hingegen ließen sich oftmals für die Vermittlung von Patienten gesetzeswidrige Provisionen bezahlen. Diese Praxis könne im schlimmsten Fall dazu führen, dass Patienten nicht in der geeignetsten, sondern der für den Vermittler lukrativsten Klinik behandelt würden.