Kanalbauarbeiten in Bonn Gewerbetreibende ärgern sich über Nadelöhr-Baustelle an der B9

Wie die Stadt vergangene Woche mitteilte, sind auf der B 9 in Fahrtrichtung Süden die Busspur und die Kfz-Spur für die Errichtung einer Baugrube gesperrt. Pro Fahrtrichtung steht so nur eine Spur zur Verfügung. Bis Dienstagmittag habe es zu der Baustelle keine Beschwerden gegeben, teilte Marc Hoffmann, Vizesprecher der Stadt, mit. Aber: „Grundsätzlich ist es oft so, dass es bei einschneidenden Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen an den ersten Tagen zu Problemen kommen kann“, so Hoffmann.