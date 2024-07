Projekt dahinter soll Menschen in den Beruf helfen Beliebtes Suppenangebot der Caritas jetzt auch am Bonner Münster

Bonn · Auf dem Markt sind die Suppen der KostBar bereits lange beliebt. Nun gibt es das Angebot montags und freitags noch an einem anderen Ort in der City: im Caritas Portal am Bonner Münster. Dahinter steckt ein Projekt, das Menschen an den Arbeitsmarkt heran führen soll.

22.07.2024 , 11:00 Uhr

Stefan Schulz, Pressesprecher des Stadtdekanats, und Carla von Böselager, Leiterin Veranstaltungsmanagement im Stadtdekanat Bonn, bei der neuen Suppenausgabe im Caritas-Portal. Foto: Sebastian Flick

Von Sebastian Flick