Drogenszene am Bertha-von-Suttner-Platz „Ich lade die Oberbürgermeisterin ein, sich ein Bild der Zustände zu machen“

Beim Kübel-Streit am Bertha-von-Suttner-Platz geht es um weit mehr als nur den Verstoß gegen die geltende Gestaltungssatzung der Stadt Bonn. Was die Stadtverwaltung als rechtswidrige Einhausung sieht, dient laut den Wirten dem Schutz ihrer Gäste durch das ansässige Drogenklientel. Das ließ sie sogar vor das Verwaltungsgericht Köln ziehen – ohne Erfolg. „Das Argument ‚Umbauung zum Schutz gegen die Drogenszene‘ wurde vom Verwaltungsgericht nicht als geeignet angesehen, um diese Umbauungen zu rechtfertigen“, erklärt die Stadt und sieht sich darin in ihrer Entscheidung gegen die Blumenkübel bestätigt.