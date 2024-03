Kriminalität in Bonn Wie gefährlich ist der Bertha-von-Suttner-Platz?

Immer wieder taucht der Bertha-Suttner-Platz in der Bonner City als Einsatzort in den Mitteilungen der Polizei auf. Oftmals geht es dabei um Verkehrsunfälle oder Demonstrationszüge, die dort in aller Regel vorbeigeführt werden, aber auch um Körperverletzungsdelikte – teils mit schweren Folgen für die Opfer. Jüngster Fall ist eine Messerstecherei am Mittwochabend. Nach bisherigem Stand wurde ein 18-Jähriger mit mehreren Messerstichen am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei spricht beim Bertha-von-Suttner-Platz von einem „einsatzträchtigen“ Ort.