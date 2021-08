Auf Fahrbahn getorkelt : Polizeieinsatz wegen zwei Betrunkenen am Bertha-von-Suttner-Platz

Die zwei alkoholisierten Männer kommen in die Ausnüchterungszelle (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/Symbolbild

Bonn Unabhängig voneinander mussten zwei betrunkene Männer am Dienstagmorgen vom Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn von der Polizei in Ausnüchterungszellen gebracht werden – zu ihrer eigenen Sicherheit.



Die Polizei hat am Dienstagmorgen zwei Betrunkene am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz unabhängig voneinander in Gewahrsam genommen. Einer der Männer pöbelte laut Polizei Passanten an. Der andere torkelte immer wieder auf die Straße, sodass mehrfach Autos ausweichen mussten. Zu ihrer eigenen Sicherheit wurden die beiden Männer in Ausnüchterungszellen gebracht.

(ga)