Berufsverkehr in Bonn Mehr Pendler kommen zur Arbeit nach Bonn

Aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommen täglich rund 61.000 Menschen nach Bonn. Nur rund ein Drittel so viele Menschen fahren täglich die umgekehrte Strecke von Bonn in den Rhein-Sieg-Kreis. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die sogenannte „Tagesbevölkerung“ in Bonn mehr als 80.000 Köpfe größer ist als die Einwohnerzahl. Die Stadtbevölkerung wächst durch die Einpendler damit sozusagen jeden Morgen, während sie beim abendlichen Berufsverkehr wieder schrumpft. Insgesamt kommen also mehr Menschen nach Bonn zur Arbeit als Bonner in andere Städte pendeln. Ein Grund dafür dürften die hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten in Bonn sein.