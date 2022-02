Entscheidung der Bezirksvertretung Bonn : Kein Alkoholverbot am Frankenbad

Bonn Mit einem Bürgerantrag forderte eine Bonnerin, dass es auf dem Frankenbadplatz ein Alkoholverbot gibt. Der sei nämlich zum Treffpunkt von Drogenkonsumenten und Trinkern geworden. Die Politiker der Bezirksvertretung Bonn trafen eine Entscheidung.

Auf dem Frankenplatz wird es kein Alkoholverbot geben. Einen entsprechenden Bürgerantrag hat die Bezirksvertretung Bonn in ihrer Sitzung am Dienstagabend abgelehnt – mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linken, Volt, CDU, Rheingrün, der Partei und des parteilosen Thomas Fahrenholtz.

Im Antrag heißt es: „Als gebürtige Bonnerin, aufgewachsen in der Bonner Altstadt, erinnere ich mich an eine unbeschwerte Kindheit, in der ich viel Zeit auf dem Frankenbadvorplatz verbracht habe. In der Vergangenheit war das ein Treffpunkt, der familienfreundlich war und an dem man sich sicher fühlte.“ Leider sei der Platz in den letzten Jahren ein Treffpunkt für Menschen geworden, die „exzessiv“ Alkohol und Drogen konsumieren.