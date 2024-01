Leinenpflicht am Rheinufer Beschwerde über freilaufende Hunde

Als ein 41-jähriger Vilich-Rheindorfer am Morgen des 8. Januar von einem frei laufenden Hund fast „vom Fahrrad geholt“ wurde, reichte es ihm. Der Radpendler schrieb eine Beschwerde-Mail an die E-Mail-Adresse für „Hundeangelegenheiten“ der Stadt Bonn (hundeangelegenheiten@bonn.de): „Leider nehme ich in letzter Zeit eine zunehmende Rücksichtslosigkeit von Hundehaltern bezüglich der Leinenpflicht für ihre Haustiere im Bereich des Beueler Rheinufers wahr.“ Beruflich pendele er mit dem Fahrrad von Beuel nach Oberkassel und sei mit seinem zweijährigen Sohn auch in seiner Freizeit viel am Rhein unterwegs. „Leider begegnen mir inzwischen eigentlich immer unangeleinte Hunde, deren Besitzer sich offensichtlich überhaupt nicht um die Leinenpflicht scheren.“