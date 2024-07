Notendurchschnitt 1,4 oder besser So gut sind die Bonner Abiturienten im NRW-Vergleich

Bonn · Die meisten Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Notendurchschnitt im Spitzenbereich - also 1,4 oder besser - gab es im Schuljahr 2022/2023 im NRW-Vergleich in Bonn. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen. So fällt der Vergleich zu anderen Städten und Kreisen aus.

04.07.2024 , 15:00 Uhr

Ein Luftbild der Stadt Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn