Ausstellung im Frauenmuseum : Besuch in der Altstadt von einst

Bonn Am 18. Oktober fiel das historische Viertel zwischen Rheinbrücke und Altem Zoll dem schwersten Bombenangriff der Allierten auf Bonn zum Opfer. Eine Ausstellung im Frauenmuseum präsentiert die erhaltenen Reste.

Die passende Kulisse bieten raumhohe, von Eugen Schramm und Ludmila Kosata gestaltete Leinwände, auf denen die krummen Gässchen und ihre pitorresken Häuserfassaden ein realistisches Bild der Vergangenheit bieten, zumal man sie – wie im Falle der Rheingasse – auch selbst durchschreiten kann. Vor allem aber besticht die Ausstellung mit den vielen Details. Da ist etwa das Schild mit der „Maggi“-Reklame, das 2011 bei Ausgrabungen vor dem Café Kleimann in der Rheingasse gefunden wurde. Das nach der Zerstörung wiederaufgebaute und bis heute existierende Traditionscafé, eine Institution in der alten Bonner Altstadt, hat zudem mit einer Plätzchentüte Eingang in die Schau gefunden. Daneben erinnern Reste von Säulenelementen an die zerstörte Gertrudiskapelle. Sie befand sich neben dem Giertor, das die Stadt vom Rhein her schützen sollte. Durch die Zerstörung bei einem alliierten Luftangriff am 18. Oktober 1944 ist von der dortigen historischen Stadtstruktur heute praktisch nichts mehr zu erkennen.