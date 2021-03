Corona-Krise und ihre Folgen : Betreiber der Bonner Cafés fürchten um Existenz

Café-Besitzer Mehmet Güngör hofft, dass er seinen Laden halten kann. Foto: Sofia Grillo

Bonn Die Cafés in Bonn kämpfen ums Überleben. Der To-Go-Verkauf wirft nicht genug ab, um die Fixkosten zu decken. Die meisten Betreiber wissen noch nicht, wie sie ihre Cafés retten sollen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sofia Grillo

An der Theke des Cafés Orange scheint sich trotz Lockdown nichts verändert zu haben. Kuchen, Croissants, Börek und Lamacun stapeln sich in der Vitrine, die Kaffeemaschine dampft, das namengebende Obst liegt frisch und farbenprächtig neben der Kasse, an der der Besitzer Mehmet Güngör den Gast herzlich begrüßt. Doch hinter seinem Lächeln verbergen sich Sorgen. „Nur weil wir auf haben, heißt es nicht, dass es uns gut geht“, sagt er. Wie in vielen anderen inhabergeführten Cafés in Bonn reichen der To-Go-Verkauf und die staatlichen Hilfen auch im Café Orange bei Weitem nicht, um alle Kosten zu decken. Die beliebten und gut laufenden Kaffee-Oasen in Bonn bangen nach zwei Lockdowns um ihre Existenz.

Schaut man an der Theke vorbei in den Innenraum des Cafés Orange, so wird der Einschnitt durch den Lockdown offenbar. Wo früher Studenten gelernt, Freunde gequatscht und Familien sich ausgeruht haben, stapeln sich nun die ungenutzten Tische und Stühle übereinander. 15-Jahre Café-Treiben liegen hier im Dornröschenschlaf. Den To-Go-Service bietet Güngör nur an, um wenigstens ein wenig Bewegung im Laden und auf der Fritz-Tillmann-Straße zwischen Uni-Hauptgebäude und Mensa zu haben. „Das Geld, das ich damit verdiene, reicht entweder, um meine Mitarbeiter oder die Miete oder die Lieferkosten zu bezahlen. Ich selbst verdiene seit Monaten gar nichts und esse das, was im Café übrigbleibt“, beschreibt er seine Lage. Nur weil er sich privat etwas Geld leihen konnte, musste er noch nicht Insolvenz anmelden, sagt er.

Die staatlichen Hilfen sind für Güngör nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Novemberhilfe kam mit mehreren Monaten Verspätung an und falle wesentlich geringer aus, als die versprochenen 75 Prozent, berichtet der Café-Besitzer. Hinzu käme die Rechnung vom Steuerberater für das Beantragen der Hilfen. Die Soforthilfe des ersten Lockdowns muss er zudem bald zurückzahlen – ohne Einnahmen. Und: Vor dem zweiten Lockdown investierte Güngör noch in Zelte und Heizpilze für die Außenterrasse für den Winter. Das investierte Geld ist weg, er könnte es nun gut gebrauchen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Ladenschließung in der Bonner City : Bioladen im Viktoriakarree schließt wegen Corona

Auf der anderen Seite der Gleise: Der Bonner Talweg ist die pulsierende Lebensader der Südstadt – gerade weil sich hier unzählige inhabergeführte Geschäfte, Cafés und Restaurants aneinanderreihen. Doch die Tische vor den Läden wurden schon lange durch Schilder ersetzt, auf denen „Kaffee-To-Go“ angepriesen wird. Zwischen den Gastronomie-Betrieben Café Cultura, Esskalation, Café Lieblich und Von&Zu pulsiert es aber weiterhin noch ein bisschen: An der Kreuzung Bonner Talweg/Weberstraße steht ein kleiner Kaffee-Wagen der Black Coffee Pharmacy, an dem die Menschen Schlange stehen. Die Räume des Cafés sind um die Ecke und wurden im Lockdown von Inhaberin Silke Thun in einen Laden für Haushalts- und Dekoartikel verwandelt. Läuft es also wenigstens hier noch gut? Nein, auch hier trügt der Schein, macht Thun deutlich.

Beim Laden geht es ihr nicht darum, die finanziellen Lücken aufzufangen: „Er hat mich emotional gerettet. Damit ist der Kopf beschäftigt, der sonst nur in Sorge ist“, sagt sie. Denn auch wenn der Kaffee am Wagen noch immer heiß begehrt ist, sind die Einbußen groß. Der Kaffee-Verkauf, den Thun seit neun Jahren vor den UN-Gebäuden betreibt, wirft wegen des Homeoffices nur noch rund 20 Prozent der üblichen Einnahmen ab. Und einen 100-prozentigen Wegfall der Einnahmen verbucht Thun bei Firmenevents, Barista-Kursen oder Hochzeiten, die sie seit Beginn der Krise nicht mehr ausrichten kann. Für die Seele, so Thun, sei die Ungewissheit „abartig“. Jeden Tag müsse sie sich motivieren. „Doch das ist schwer, wenn man immer wieder ausgebremst wird“, sagt Thun, die seit sieben Jahren das Café am Bonner Talweg betreibt.

Foto: Sofia Grillo Der Kaffeewagen der Black Coffee Pharmacy bleibt erst einmal stehen. zurück

weiter

Vom Süden in den Norden: nachts ein Treffpunkt für Kneipengänger, tagsüber einer für Café-Liebhaber – so das Bild der Bonner Altstadt vor Corona, das der Besitzerin des Cafés und Modeladens Frau Holle, Renate Hausmann, inzwischen weit entfernt vorkommt. Sie und ihr Team versuchen, im Lockdown Leckerbissen anzubieten, die man nicht überall bekommt: Quiche, ausgefallenes Müsli oder selbstgemachtes Pesto. All das wird aus dem Fenster heraus verkauft. „Die Stammkunden sind dankbar“, erzählt Hausmann, die das Café seit 2000 betreibt. „Wir geben ihnen in der Altstadt ein Stückchen Normalität.“ Doch mit der Realität habe der Café-Betrieb trotzdem nicht viel zu tun. 80 Prozent weniger Einnahmen bedeutet der Lockdown für Hausmann. „Die finanziellen Löcher können wir gar nicht mehr stopfen.“ Sie könne nur noch auf ein Wunder hoffen, um die finanzielle Lage des Ladens zu retten.