Taufe beim Bonner Ruderverein 1882 „Betreutes Rudern“ sticht bald in See

Bonn · Beim Bonner Ruderverein 1882 ist am Sonntag ein Ruderboot im Wert von 24.000 Euro getauft worden. Neben dem Hintergrund des sonderbar anmutenden Namens „Betreutes Rudern“ erzählten die Mitglieder von einer denkwürdigen Regatta, die am 6. Mai erneut in Bonn ihr Ziel findet. Auch ein Zeichen für die Revolution im Iran soll dabei gesetzt werden.

25.04.2023, 18:00 Uhr

Zur Taufe wünscht Petra Pauly aus der Wanderrudergruppe „Betreutes Rudern“ dem gleichnamigen Ruderboot eine „allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“. Foto: Jan-Oliver Nickel





Von Jan-Oliver Nickel