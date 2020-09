Anrufe bei Seniorin : Betrüger ergaunern Tausende Euro von Bonner Seniorin

Die Tricks der Betrüger am Telefon werden technisch immer ausgefeilter und dreister, warnen die Ermittler der Bonner Polizei. Foto: dpa/picture alliance/dpa

Bonn. Telefonbetrüger haben bei einer Bonner Seniorin zweimal zugeschlagen. Sie erbeuteten mit ihren Lügengeschichten mehrere Tausend Euro.

Die Welle von Anrufern, die am Telefon betrügen, reißt nicht ab. Am Wochenende schädigten sie eine Frau aus Bonn um mehrere Zehntausend Euro: Bereits am Freitagmittag meldete sich eine falsche Polizistin erstmals auf dem Festanschluss der Dame. Sie gab sich als Susanne Braun vom Polizeipräsidium Bonn zu erkennen. Wortreich erklärte die Betrügerin die Hintergründe einer Festnahme von Einbrechern. Bei der Beweissicherung seien persönliche Daten der Seniorin aufgetaucht – nun wolle man das Vermögen der Frau schützen.