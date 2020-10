Führerschein abgenommen : Betrunkener Autofahrer bedroht Polizisten in Bonn

Betrunkener Autofahrer bedroht Polizisten in Bonn

Am Dienstag wurde ein betrunkener Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bonn Am Dienstag musste ein Autofahrer in Bonn seinen Führerschein abgeben. Er war stark alkoholisiert und verstieß gegen mehrere Verkehrsvorschriften. Schließlich habe er die Polizisten beleidigt und bedroht.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr ist ein Autofahrer der Polizei auf der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch negativ aufgefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll er mit „quietschenden Reifen, laut aufheulendem Motor und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit“ über die Straße gefahren sein. Außerdem habe er beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Radfahrers ignoriert. Dieser konnte nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern.