Mit 1,7 Promille in Bonn unterwegs : Betrunkener Autofahrer vermasselt Einparken in 20-Meter-Parklücke

Bonn In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei in Dransdorf einen betrunkenen Autofahrer festnehmen. Eine unsichere Fahrweise und erhebliche Probleme beim Einparken sorgten für Aufmerksamkeit.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Bonn grandios am Einparken in einer etwa 20 Meter langen Parklücke gescheitert. Der 42-Jährige sei einer Streife in der Nacht zu Freitag „durch seine unsichere Fahrweise“ aufgefallen, berichtete die Polizei. Nachdem sie sein Auto angehalten hatten, gelang es dem Mann nicht, seinen Wagen in sechs Zügen in der Parklücke unterzubringen.