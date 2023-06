Kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten Betten für Delegierte in Bonn gesucht

Vom 5. bis 15. Juni findet im WCCB in Bonn die Vorbereitungskonferenz (SB58) für die Weltklimakonferenz statt. Vor diesem Hintergrund haben die Klimadelegation, Fridays for Future Bonn und die Developers For Future eine Bettenbörse organisiert. Es werden laut der Stadt Bonn Gastgeber gesucht, die Delegierte für die Dauer der Konferenz bei sich aufnehmen.