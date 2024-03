Junge Frau am Bahnhof verletzt Tatverdächtiger nach Raub auf 18-Jährige in Beuel ermittelt

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige die junge Frau am vergangenen Freitagabend (15. März) gegen 23 Uhr in der Fußgängerunterführung am Beueler Bahnhof mit Schlägen und Tritten angegriffen und von ihr die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der Angreifer das Portemonnaie der Frau aus der Handtasche an sich genommen hatte, lief die verletzte Frau zum Bahnhofsvorplatz und bat dort einen Autofahrer um Hilfe. Er fuhr die 18-Jährige in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.