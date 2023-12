Wie lässt sich die Situation entschärfen? Viele nehmen die Bahnunterführung Vilich als Angstraum wahr

Die Bahnunterführung an der Gerhardstraße in Vilich beschäftigt die Beueler Bezirksvertretung. Die Bezirksverordneten Dominique Löbach (FDP) und Frank Maas (BBB) weisen in einem entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung darauf hin, dass die Unterführung besonders für Fußgänger und Radfahrer ein sehr langer und schlecht einsehbarer Raum sei. „Viele Bürger nehmen die schlecht einsehbare Bahnunterführung als einen Angstraum war“, schreiben die beiden Kommunalpolitiker.