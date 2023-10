Gestalteter Multifunktionskasten Was Comic-Figuren über die Beueler Geschichte verraten

Beuel · Was haben ein Steinzeithund, ein Römer, Napoleon, eine Wäscherin und eine Ziege gemeinsam? Sie sind seit Kurzem an einem Multifunktionskasten der Telekom an der Wagnergasse zu sehen – und sie haben alle eine besondere Beziehung zu Beuel.

02.10.2023, 10:00 Uhr

Hier geht es lang: Rainer Krippendorff (links) und Sebastian Jenal mit Pudeldame Runa vor dem neu gestalteten Multifunktionskasten an der Wagnergasse. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen

