Aufsichtsbeschwerde gegen Katja Dörner Bezirksregierung erkennt keine Verfehlungen der Bonner Oberbürgermeisterin

CDU, Bürger Bund Bonn (BBB) und FDP hatten sich an die Kommunalaufsicht gewandt, nachdem die Oberbürgermeisterin in der Ratssitzung am 9. Februar auf ausdrückliche Nachfrage von CDU und BBB keinerlei Angaben dazu gemacht hatte, mit welchen Vorstellungen sie in das damals noch bevorstehende Gespräch mit freien Kindergarten-Trägern gehen werde. Tags darauf veröffentliche die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, aber auch in E-Mails an alle Fraktionen Eckpunkte, mit welchen Finanzierungsideen man den privaten Trägern unter die Arme zu greifen gedenke. Die Beschwerdeführer sahen einen Verstoß gegen die in der Gemeindeordnung vorgeschrieben Unterrichtungspflicht aller Ratsmitglieder.