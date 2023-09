Wechsel bei den Grünen Bezirksvertretung Beuel: Michael Schneider ersetzt Jan Stielike

Auf Stielike folgt in der Grünen-Fraktion Michael Schneider, Jahrgang 1962 und aufgewachsen in Niedersachsen. Er ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Der ausgebildete Landschaftsgärtner absolvierte ein Studium in internationaler Agrarentwicklung und war sieben Jahre lang in Mali und Simbabwe tätig. Seit 2004 lebt Schneider in Bonn und ist in der Personalentwicklung bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig.