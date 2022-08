Geschätzte Kosten 11,7 Millionen Euro : Bezirksvertretung Bonn beschließt Entwurfsplanung zur alten Volkshochschule

Bauvorhaben der Stadt Bonn : Neue Kita in der alten VHS für zwölf Millionen Euro Die Stadt drückt auf die Tube bei der Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen: Gleich vier neue Einrichtungen sollen im Stadtbezirk Bonn entstehen, eine davon in der ehemaligen VHS an der Wilhelmstraße. Eine Übersicht über die Pläne.