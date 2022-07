Event Mitte Juli : Alle Infos zur 25. Bierbörse in der Bonner Rheinaue

Alle Infos zur 25. Bierbörse in der Bonner Rheinaue

Die Bierbörse in der Bonner Rheinaue. Foto: Werner Nolden

Bonn Es gibt gute Nachrichten für alle Biergourmets: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet die Bonner Bierbörse im Juli endlich in der Bonner Rheinaue statt – in Jubiläumsausgabe. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Eigentlich sollte die Bonner Bierbörse schon im Juli 2020 ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Die Pandemie machte diesem Plan jedoch damals einen Strich durch die Rechnung. Jetzt kehrt die Veranstaltung von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli 2022, in die Bonner Rheinaue zurück. Auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau finden sich mehr als 50 Bierverleger aus ganz Deutschland zusammen und bieten mehr als 500 Sorten Bier an. Dabei bleibt es nicht beim klassischen Kölsch und Weizen: Die Auswahl erstreckt sich über regionale Biere bis hin zu Sorten aus Kroatien und Singapur. Auch alkoholfreies Bier ist erhältlich.

Bierbörse Bonn: Infos, Datum, Eintritt

Die Bonner Bierbörse findet drei Tage lang in der Bonner Rheinaue in der Ludwig-Erhard-Allee in 53175 Bonn statt. Auf der Allee gibt es kostenfreie Parkplätze für Besuchende der Bierbörse. Geöffnet ist die Börse Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Für die gesamte Fläche ist der Eintritt kostenfrei.