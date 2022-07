Veranstaltung in der Bonner Rheinaue : Windböe sorgt für Schreckmoment auf der Bierbörse

Bonn Die zahlreichen Besucher der 25. Bonner Bierbörse erlebten am Sonntagmittage einen Schreckmoment, als eine Windhose gleich mehrere Zelte und Schirme erfasste und in die Luft hob.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause feierte die Bonner Bierbörse an diesem Wochenende ihr Comeback in der Rheinaue. Bei der Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Bestehen fanden sich bis zum Sonntagabend mehr als 50 Bierverleger aus ganz Deutschland zusammen und boten Besucherinnen und Besuchern über 500 verschiedene Sorten Bier an. Während Veranstalter Werner Nolden sich nach eigener Angabe „überglücklich“ über den großen Andrang zeigte, der „wie zu besten Zeiten“ gewesen sein, erlebten die Besucher am frühen Sonntagmittag einen kurzen aber heftigen Schreckmoment.