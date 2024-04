Internationale Partnerkonferenz Microsoft will Konferenz in Bonn ausrichten

Der US-amerikanische Tech-Konzern Microsoft will im Mai eine internationale Partnerkonferenz in Bonn ausrichten. Nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei vom Freitag findet die europäische Ausgabe der internationalen Partnerkonferenz „Microsoft AI Partner Training Roadshow“ am 22. Mai statt. Die Konferenz findet im World Conference Center (WCCB) statt, wie Microsoft auf der Homepage schreibt.