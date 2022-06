Auftritt am Mittwochabend : Fans harren vor Konzert von Billie Eilish vor dem Telekom Forum aus

Fans harren schon seit dem Mittag in Bonn aus, um sich die besten Plätze beim Konzert von Billie Eilish zu sichern. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ihre aktuelle Welttour führt Billie Eilish ab Anfang Juni nach Europa und für drei Konzerte auch nach Deutschland. Bevor die Tour losgeht, tritt die Sängerin am Mittwochabend noch einmal in Bonn auf. Fans warten bereits seit dem Mittag vor dem Telekom Forum in Beuel.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Billie Eilish kommt am Mittwochabend für ein Konzert nach Bonn. Die Sängerin tritt im Telekom Forum in Beuel auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird zudem live übertragen. Die Telekom holt den Superstar damit zwei Tage vor dem Start der Europa-Termine ihrer aktuellen Welttournee nach Bonn.

Tickets für das Konzert in Bonn gab es im Vorfeld nur für Privatkunden der Telekom Deutschland, die einen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag haben. Die Tickets waren kostenlos und innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Der Auftritt wird am Abend kostenlos auf MagentaTV sowie auf der Website und den Social-Media-Kanälen von MagentaMusik gezeigt.

Bereits am Mittwochvormittag fanden sich die ersten Fans der Sängerin vor dem Telekom Forum in Beuel ein, um sich später beim Konzert gute Plätze vor der Bühne zu sichern.

Insgesamt drei der Konzerte der Tour von Billie Eilish finden auch in Deutschland statt. Die Konzerte in Köln, Frankfurt und Berlin sind jedoch bereits ausverkauft. Die Tour heißt wie ihr aktuelles Album „Happier Than Ever“. Bei dem Konzert tritt die Grammy- und Oscar-Gewinnerin zusammen mit ihrem Bruder Finneas auf. „Auf der Bühne zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach großartig“, sagte Billie Eilish im Vorfeld.

Konzerte und Open-Air-Festivals in Bonn im Sommer

Billie Eilish ist nicht der einzige Superstar, der in diesem Sommer nach Bonn kommt. Im August treten Robbie Williams, Kraftwerk und die Fantastischen Vier auf der Hofgartenwiese auf. In Beuel findet im Juni eine Konzertreihe von BonnLive statt. Auf der Bühne am Telekom Campus stehen dann unter anderem Felix Jaehn, Tim Bendzko, Schandmaul und Kasalla und Mo-Torres auf. Zudem ist dort das Junge Theater.

In den kommenden Monaten finden in Bonn darüber hinaus noch weitere Open-Air-Highlights statt. Geplant sind unter andrem das Green Juice Festival, die Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll, das Panama Open-Air, die KunstRasen-Konzerte und das Festival Lieblingslieder in der Rheinaue. Alle Infos zu den Terminen gibt es in unserem Übersichtstext zu Open-Air-Festivals in Bonn.

(ga)