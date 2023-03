Kommt der Rockstar zum KunstRasen? Verwirrung um Billy-Idol-Show in Bonn

Bonn · Rockstar Billy Idol soll am 23. Juli in Bonn auf dem KunstRasen auftreten - das verspricht zumindest der Streamingdienst Spotify. Doch der Veranstalter weiß nichts davon. Was steckt dahinter?

27.03.2023, 15:12 Uhr

Der britische Sänger Billy Idol startet dieses Jahr eine Tournee. Nach Bonn kommt er aber nicht, auch wenn Spotify das behauptet. Foto: dpa/Bruna Prado





Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn