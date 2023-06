Grüne Tonne für alle? Bürgerausschuss will Biotonne in Bonn zur Pflicht machen

Viele Bonner Haushalte haben sie schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten: Mit der Biotonne wird organischer Müll vom Restmüll getrennt. Doch es gibt auch Haushalte, die gar keine „Grüne Tonne“ besitzen. Der Bürgerausschuss will das ändern und hat in seiner Februar-Sitzung dafür gestimmt, die Biotonne für alle Haushalte, die keinen Kompost besitzen, verpflichtend zu machen. Der Beschluss geht zurück auf einen Bürgerantrag. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Rat, den Beschluss in seiner nächsten Sitzung abzulehnen. Eine Biotonnenpflicht scheint damit unwahrscheinlich. Stattdessen setzt man bei der Stadt lieber auf die Sensibilisierung für die Mülltrennung.