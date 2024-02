Fahrt zu Großdemo Bis zu 150 Traktoren fahren am Samstag durch Bonn

Zahlreiche Landwirte werden am Samstag mit ihren Traktoren auf dem Weg zu einer Großdemo durch Bonn fahren. Wie die Bonner Polizei am Freitag mitteilte, rechnet die Behörde am Vormittag mit 100 bis 150 Fahrzeugen, die ihren Weg aus Siegburg kommend über die Kennedybrücke nehmen und danach durch die Innenstadt in Richtung Bornheim fahren.