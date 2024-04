Blindgänger im Hardtbergbad in Bonn Wie Weltkriegsbomben entschärft werden und was sie noch gefährlich macht

Bonn · 500 Kilo schwer war die Bombe, die am Montagabend im Hardtbergbad in acht Metern Tiefe lag. Wie wird so ein Blindgänger gefunden und entschärft? Und wie gefährlich ist der Moment der Entschärfung?

30.04.2024 , 18:11 Uhr

Nach der Entschärfung wurde die Bombe sicher auf einen Lkw geladen und nach Köln zur Lagerung gebracht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Maike Velden