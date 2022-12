Im Gespräch mit dem Bonner Augenarzt Karsten Paust : Blindheit ist kein Schicksal mehr

Visite frisch operierter Patienten im katholischen Krankenhaus von Sumbawanga in Tansania. Foto: Karsten Paust

Interview Bonn Jochen Flassbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verleiht dem Bonner Augenarzt Karsten Paust an diesem Montag, dem Tag des Ehrenamtes, in der Villa Hammerschmidt in Bonn die Eine-Welt-Medaille. Die Auszeichnung wird seit 2019 in den Kategorien Bronze, Silber und Gold verliehen. Paust engagiert sich seit 2016 ehrenamtlich für eine umfassende augenärztliche Versorgung im abgelegenen Westen Tansanias. Was ihn dabei bewegt, verriet er im Gespräch mit Martin Wein.